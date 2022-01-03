Nurel: “Mücadeleyi bıraktığınız zaman yok olmaya mahkum olursunuz”

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel, KKTC’yi yaşatmanın herkesin asli görevi olduğunu kaydetti.

Nurel, “Umutsuz olmak hiçbirimizin hakkı değil. Bizim umudumuz vardır ve Demokrat Parti bu dönemde umut partisidir” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Redif Nurel, mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

“BİZİM BİLGİ DAĞARCIĞIMIZ DOLU, NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Redif Nurel konuşmasında şunları kaydetti:

“Üretmeye ve düşürüldüğümüz yerden ayağa kalkmaya mecburuz. Bununla ilgili mücadele etmek zorundayız. Üretmeyen toplumlar yok olur. Bizim bilgi dağarcığımız dolu, ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bütün manifestolarda yıllardır yazılanlar, çizilenler, seçim bittikten sonra hiçbiri gerçekleştirilmeye bile çalışılmıyor. Ama biz bu ülkede üretmenin yolunu, nasıl üretebileceğimizi, tüm evlerde atölyeler kurabileceğimizi, doğal ürünlerimizle geleneksel ürünlerimizle bu yolun başlangıcını yapıp yurtdışına ihracatın yollarını açmanın nasıl yapılacağını biliyoruz.”

Sağlıktan eğitime ülkedeki tüm kurumların, kuruluşların, bürokrasinin, dizleri üstüne çöktüğünü savunan Redif Nurel, “Devletimizin dışında doğru olan neyimiz var ki?” ifadelerini kullandı.

Nurel şöyle devam etti:

“Atalarımız ne günlerden geldi, asla unutmayalım. Bizim bir devletimiz yoktu, bugün tanınmasak da bir devletimiz var. Ve bu devleti kurmak için insanlar toplu mezarlara gömüldü. 2 yaşında çocuklardan, 95 yaşında ihtiyarımıza kadar kurşuna dizilerek şehit edildi. Ben daha mücahitlik yapan abilerimizi, babalarımızı hiç saymıyorum. Dolayısıyla eğer o günlerde bizim atalarımız bu mücadeleden vazgeçmemişse ve canları pahasına bu devleti kurmuşsa, bu devleti yaşatmak hepimizin asli görevidir. Bu bilinçle siyasete girdik. Bu bilinçle Demokrat Parti dedik ve Demokrat Parti ile yolumuza devam ediyoruz. Umut partisi olan DP’de bizler elimizden gelen ne varsa, asla mücadeleden vazgeçmeden, ‘asla yapamayız’ demeyeceğiz. Bundan emin olun. Çünkü mücadeleyi bıraktığınız zaman yok olmaya mahkum olursunuz. Mücadele mücadele mücadele... Bizim kurucu başkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş’ın sözlerini hiç unutmayın: Hayat mücadeledir.”