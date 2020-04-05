Öğrenci ve akademisyenlere ücretsiz internet desteği

COVID-19 Pandemisi nedeni ile zor bir dönem yaşadığımız bu günlerde, bilindiği gibi Doğu Akdeniz Üniversitesi eğitime, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren çevirimiçi olarak devam etmektedir. Üniversitemiz, yıllardan beridir kullanmakta olduğu öğrenme yönetim sistemini, güçlü altyapısı ve deneyimli personeli ile çok kısa bir süre içinde genişleterek, tüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin kullanımına sunmuştur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), mevcut işbirliklerini bir adım ileriye taşıyarak, derslere internet üzerinden katılabilmekte sorun yaşayan öğrencilerin ve akademisyenlerin bu ihtiyacını gidermek için bir ücretsiz internet kampanyası başlatmıştır. 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak olan söz konusu iş birliği ile, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla, kendilerine ait portallarda yer alan “Mobil İnternet Talep Formu” oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz bu formu doldurarak internet talebinde bulunabilecektir.

Eğitime Ücretsiz Destek

Bu kampanya ile, halihazırda KKTCELL abonesi olan üyelerin internet aboneliklerine ekstradan bir internet paketi eklenecek. KKTCELL abonesi olmayan DAÜ’lü öğrenciler ve akademisyenler ise yine portallarından yeni bir KKTCELL kartı talebinde bulunabilecek. DAÜ’lü öğrenciler ve akademisyenler, DAÜ tarafından kendilerine temin edilecek listede bulunan KKTCELL mağazalarına giderek KKTCELL kartı alabilecek ve yine DAÜ tarafından kendilerine gönderilen kodu KKTCELL’e kısa mesaj atarak internetlerini aktif hale geçirebileceklerdir. Konuya ilişkin KKTCELL tarafından yapılan açıklamada, “KKTCELL olarak DAÜ iş birliği ile bu zor dönemde öğrencilerin özellikle online eğitimleri ile birlikte tüm iletişim

ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, hem öğrencilere hem de akademisyenlere ücretsiz destek sağlıyoruz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2020, 16:37