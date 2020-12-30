Oğuz: "Alınan tedbirler, ekonomiyi rahatlatmaya yönelik"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, bu bağlamda halkı rahatlatmak amacıyla bazı adımlar atıldığına işaret etti.

Oğuz, taşıtlara uygulanan KDV oranı uygulamalarının, masaüstü, dizüstü bilgisayarlara sıfır KDV kararlarının uzatıldığını, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarının yeniden düzenlendiğini, 100 milyon TL’lik kaynağın, Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’na ödenmek üzere katkı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığını belirtti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dursun Oğuz, koronavirüse karşı alınan “ekonomiyi rahatlatıcı tedbirlerin devamlılığını” duyurdu.

Salgından tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının ve sektörlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Bakan Oğuz, dün yılın son Bakanlar Kurulu toplantısında alınan bir takım kararların önemine dikkati çekti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, bu bağlamda halkı rahatlatmak amacıyla atılan adımlarla ilgili bilgi verdi.

“KDV UYGULAMALARI 31 MART’A UZATILDI”

Oğuz, Katma Değer Vergisi Yasası Oranlar tüzüğü kapsamında; zirai alanda kullanılan motorlu kara taşıtlarına yüzde 0, motor gücü 1600cc ve altında olan motorlu kara taşıtlara yüzde 5, motor gücü 1600cc üzerinde olan motorlu kara taşıtlarından yüzde 10 oranında KDV uygulamasının 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığın belirtti.

Oğuz, pandemi dolayısıyla özellikle öğrencilerin ihtiyaç duyduğu, masaüstü, dizüstü bilgisayarlar ile netbooklar ve tablet bilgisayarlarına sıfır KDV kararlarının yine 31 Mart 2021’e kadar uzatıldığını kaydetti.

“KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME ORANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ”

Banka Kartları ve Kredi Kartlarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü’nde değişiklik yapıldığını söyleyen Oğuz, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarının Ocak-Mart 2021 dönemleri için yüzde 1, Nisan-Haziran 2021 dönemleri için yüzde 5, Temmuz-Eylül 2021 dönemleri için yüzde 10 olarak yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Oğuz, 100 milyon TL’lik kaynağın, Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’na ödenmek üzere katkı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığını yineledi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm halka dayanışma çağrısında bulundu.

Oğuz, “Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Ancak inanıyorum ki, Kıbrıs Türk halkı olarak bu sıkıntılı süreci de birlik, beraberlik ve kardeşlik bağımızla çok daha güçlenerek atlatacağız. Halkımızdan talebim salgına karşı tedbiri elden bırakmadan, maske, mesafe ve hijyenimize dikkat etmek” ifadelerini kullandı.