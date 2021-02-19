Oğuz: "Hükümet olarak elimizdeki imkanlar dahilinde desteklere devam edeceğiz"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Metin Ulu ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Sosyal Sigorta ve elektrik teşviğinin devam etmesi konusu yanı sıra ekonomik tedbirler ile ilgili gündeme ilişkin konular ele alındı, fikir alış verişinde bulunuldu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Metin Ulu, sektörün sorun ve beklentilerini dile getirerek, Maliye Bakanı Oğuz'un iyi niyet göstereceğinden şüphe duymadıklarını kaydetti.

Bakan Oğuz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sanayi Odası’nın görüş ve önerilerini dinledi. Oğuz, sanayi sektörüne verdiği önemi dile getirerek, ülkenin ekonomik kalkınması ve halkın refah seviyesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını ekonomide meydana gelen daralmadan dolayı üretim sektörünün sorunlarının çözümü konusunda hükümet olarak elimizdeki imkanlar dahilinde desteklere devam edeceklerini ifade etti.