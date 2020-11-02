"Okkalı ve orantısız zamlarla bütçe açığı kapatılmaya çalışılıyor"

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, kamusal kaynakların seçim için harcandığını, okkalı ve orantısız zamlarla bütçe açığının kapatılmaya çalışıldığını savundu.

Davulcu, tüp gaza yapılan zammı eleştirerek, zammı, “okkalı ve orantısız” diye niteledi.

UBP-HP koalisyonun yenileceğine dair iddialar olduğunu da söyleyen Davulcu, “Bu zam, hükümetin işbaşına gelir gelmez yapacaklarının ilk habercisidir” ifadelerini kullandı.

Davulcu, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinerek, seçimlerin dış müdahaleyle bu şekilde sonuçlandığını, oyların 3 bin TL’ye satın alındığını iddia etti, “ Bedel yine fakir fukaraya ödetiliyor” dedi.

Bunun Kıbrıs Türk toplumu açısından “utanç duyulması gereken” bir durum olduğunu kaydeden Davulcu, “Dış destekle kazanılan seçimin sarhoşluğu içinde olanlara hatırlatırız, bu toplum gonnara yemez. Gün gelir bunların hesabı da sorulur” ifadelerini kullandı.