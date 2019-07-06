Oktay: "Kapsamlı çözüm için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Temaslarda bulunmak amacıyla KKTC'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay e Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1’nci Ekonomi Konferansında konuşma yaptı.

Oktay yeni hükümete bir kez daha başarı dilerken, KKTC’nin kurulduğu günden bu yana büyük bir ilerleme kaydettiğini, Kıbrıs Türk halkının her türlü baskı ve zorlamaya göğüs verdiğini, eşitlik ve egemenliğinden taviz vermediğini söyledi.

Oktay,” maalesef Kıbrıs Türk Halkı hala her alanda ambargo ve kısıtlamalara maruz kalıyor, kapsamlı çözüm için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Oktay, “KKTC’nin ticaret hacmini kesinlikle yeterli bulmuyoruz, ikili ticaret hacminin geliştirilmesi, ticaretin TL üzerinden yapılması, bürokrasiyi azaltacak e-Devlet projesini önemsiyoruz” dedi.

Oktay, Kuzey Kıbrıs’ın kalkınma hamlesinin cesaretli iş insanlarının omuzlarında yükseleceğini de vurguladı.