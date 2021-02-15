Okul öncesi ve ilkokullarda 2020-2021 ders yılı ikinci dönemi bugün başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okul öncesi ve ilkokullarda 2020-2021 Ders Yılı’nın 12 Şubat’ta tamamlandığını ve ikinci dönemin bugün başladığını duyurdu.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Amcaoğlu, İlköğretim Dairesi’ne bağlı Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sınıf uzaktan eğitim destek yayınlarının BRT2’den yayınlandığını kaydetti ve şunları söyledi:“Uzaktan eğitim kapsamında, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sınıf uzaktan eğitim destek yayınları, hafta içi her gün 14.00’ten itibaren BRT2 ekranlarında yayınlanıyor. Çocuklarımız, destek yayınlarını BRT2 ve BRT2’nin Youtube kanalından takip edebilir. Bu noktada, yayınların hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim.”