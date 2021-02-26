Olgun: "KIbrıs Türk tarafı hazırlıklarını sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, 5 + BM gayrı resmi toplantısında Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmasına imkan tanıyacağını belirtti.

​Yazılı açıklama yapan Olgun, Cumhurbaşkanı Tatar’ın , göreve gelmesinin hemen ardından, halktan aldığı yetkiyle, Anavatan Türkiye’nin tam desteğini alan yeni vizyonunu BM dahil ilgili tüm taraflarla paylaştığını ve paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

“Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs sorununun adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıyla neticelenmesinin mevcut gerçeklerin kabulüyle, ancak iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüleri zemininde mümkün olabileceği ortadadır.” Diyen Olgun, Kıbrıs Türk tarafı’nın 5+BM gayrı resmi toplantısı için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Olgun bu bağlamda, geçtiğimiz hafta, müzakere süreçlerinde yer almış hukukçu ve akademisyenlerle yapılan çalışma sonrasında, müzakere süreçlerinde yer almış ve Kıbrıs sorunu üzerinde çalışan 15 uzman ve akademisyenle 1, 3 ve 9 Mart tarihlerinde üç ayrı çalışma daha yapılacağını ifade etti.

Olgun şunları kaydetti:

“Müzakere Heyeti, yarım asrı aşkın bir süredir devam eden müzakerelerin neden başarısız olduğuna dair kapsamlı çalışmasını tamamlamış olup, bundan çıkarılan dersler ışığında Kıbrıs’ta sürdürülebilir istikrar, uzlaşı ve iş birliğinin mümkün olması için sürecin hangi esaslar üzerine ve ne şekilde kurgulanabileceğine dair çalışmalarını sürdürmektedir. Tartışmasız olan, iki tarafın statülerinin eşit olduğu ve egemen eşit olduklarıdır. 5 + BM gayrı resmi toplantısında Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesi resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmasına imkan tanıyacaktır.

Bunlara ilaveten, 5+ BM gayrı resmi toplantısına hazırlık mahiyetinde, Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute, 8 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir görüşme gerçekleştirecek, 9 Mart tarihinde ise Özel Temsilci M. Ergün Olgun’la çalışmasını sürdürecektir.

Kıbrıs Türk tarafı 5+BM gayrı resmi toplantısına, iyi niyet ve samimiyetle, öngördüğü yapıcı vizyon çerçevesinde resmi müzakerelerin başlamasını sağlayacak ortak bir zemine ulaşılacağı inancıyla hazırlıklarını sürdürecektir.”