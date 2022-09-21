Olgun, Rusya Federasyonu’nun BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva’yla görüştü

BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Rusya Federasyonu’nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva’yla görüştü.
Bahse konu temasta Kıbrıs konusu yanında, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin daha ileriye nasıl götürülebileceği de ele alındı.
Görüşmede; İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Özel Danışman Osman Ertuğ ve KKTC Washington Temsilciliği’nde görevli 3. Sekreter Denil Ertuğ Akın da yer aldı.