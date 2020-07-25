Onarım çalışmaları devam ediyor, KKTC’de su kesintisi beklenmiyor

“Asrın Projesi’nde onarım çalışmaları tamamlandı” başlıklı bazı haberlerle ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan ayrıntılı bir açıklama geldi.

Bakanlık, çalışmaların devam ettiğini, KKTC’de herhangi bir su kesintisi yaşanmasının beklenmediğini duyurdu.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında KKTC Su Temin Projesi’nde onarım çalışmalarının tamamlandığına ilişkin haberlerin yayınlanması üzerine yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi verildi.

Açıklamada, projede 8 Ocak 2020 tarihinde bir arıza meydana geldiği, arızaya en kısa sürede müdahale edildiği ve gerekli çalışmalara başlandığı kaydedilerek,

KKTC Deniz Geçişi Onarımı işinde son durum tespiti çalışmalar yapan geminin çalışmalarını 5 Temmuz 2020 tarihinde tamamladığı vurgulandı.

Yapılan tespitlere ilişkin raporun hazırlanarak, onarım işinin kapsamı belirlenip tüm ekipman siparişleri ile onarımı yapacak gemilerin bağlantılarının sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, boru alımı işi kapsamında 25 Haziran 2020 tarihi itibarı ile deneme üretimine başlandığı ve ilk borunun üretiminin tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada, çalışmaların devam etmekte olup onarım işi için gerekli tüm ekipmanların ve gemilerin 31 Temmuz 2020 tarihinde Taşucu Limanında hazır bulundurulacağı kaydedildi.

Sörvey çalışmaları sırasında bir yandan da ekipman temininin hedeflenen tarihte sonuçlandırılması ve deniz koşullarından kaynaklı bir gecikme yaşanmaması boru hattının 31 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile işletmeye açılabileceği belirtilen açıklamada, Geçitköy Barajı rezervuarındaki mevcut suyun önceden alınan tedbirler sayesinde Eylül ayı sonlarına kadar yeterli olacağının öngörüldüğü de söylensi.

Açıklamada, KKTC’de herhangi bir su kesintisi yaşanmasının da beklenilmediği vurgulandı.