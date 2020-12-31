"Önlemlerin devamlılığı, kurallara uyulması ve denetim çok önemli"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 pandemisinin ciddiyetini koruduğuna ve yeni dalgalar beklendiğine işaret ederek, önlemlerin devamlılığı, kurallara uyulması ve denetimin çok önemli olduğunu vurguladı.

KTTB yeni yıl nedeniyle yayımladığı açıklamada, hayatın devamlılığı, ekonomik ortamın sürekliliğinin şart olduğunu, ancak bu gözetilirken toplumun sağlığı, yani halk sağlığının birinci öncelik olması gerektiğini kaydetti.

“PSİKOLOJİK YORGUNLUĞUN YOL AÇTIĞI RAHTALIK VE VAZGEÇMİŞLİK TEHLİKELİ”

Halkta izlenen bu yılın psikolojik yorgunluğunun yol açtığı rahatlık ve vazgeçmişlikle (umursamazlık) konunun tehlikeli bir hal aldığına işaret edilen açıklamada, birliğin, salgınla mücadelede sorumluluğu gereği, sağlık çalışanlarının yaşanan riskle sayılarının azalmasının sağlık sisteminde yarattığı aksama tehlikesinin her zaman takipçisi olacağı belirtildi.

Son zamanlarda market, lokanta, semt pazarı, kafe, butik gibi alışveriş mekanlarında denetim zafiyeti olduğuna işaret edilen açıklamada, yerel yönetimler ve hükümet edenlerin bu konuda ciddi sorumluluğu olduğu kaydedildi.

HALKA, HÜKÜMETE VE YEREL YÖNETİMLERE UYARILAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu zaaf yanında riski daha da artıran ve kalabalığın daha çok olmasına zemin yaratan alışveriş çadırı gibi yeni iş yerlerine de izin verildiğini görmekteyiz. Zaten çok az olan denetim disiplinimizin bu yerlerde nasıl yapılacağı şüphelidir. Bu konuda halkımızı ve hükümetimizi ve yerel yönetimleri tekrar uyarır, daha sağlıklı ve tedbirli bir 2021 dileriz.”