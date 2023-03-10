Organlarını bağışlayan 36 kişiye bağışçı kartı verildi

Pile Türk Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen “Her bağış yeni bir hayattır” etkinliği kapsamında 36 kişi organlarını bağışladı. Organ bağışçılarına “bağış kartları” Sağlık Bakanlığı’nda verildi.

Bağış kartları, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar tarafından Diyaliz ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı Çimen Ayrancıoğlu’na teslim edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ayrancıoğlu konuşmasında, etkinliğe ev sahipliği yapan Pile Türk Kültür Sanat ve Spor Derneği'ne, organ bağışında bulunarak farkındalık yaratan vatandaşlara, organ bağışı konusunda hassasiyetini her fırsatta dile getiren Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’ya ve destekleri için Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar’a teşekkür etti.

Hücre, Doku Organ Nakli Yasası ile Organ Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesiyle KKTC’de böbrek nakilleri 2015’te, kalp nakilleri de 2019’da yapılmaya başlandı.

Organ naklinde en önemli etkenin donör olduğuna dikkat çekmek için ülkede zaman zaman kampanyalar düzenleniyor.