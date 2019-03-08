Örgütlerden 8 Mart yürüyüşüne çağrı

Örgütlerden 8 Mart yürüyüşüne çağrı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Kadın Eğitimi Kolektifi, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTÖS, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu’nun ortak organizasyonuyla 8 Mart Yürüyüşü gerçekleştiriliyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi aracılığıyla örgütler tarafından yapılan ortak  açıklamada, yürüyüşün ,bugün  saat 17.30’da Dereboyu Citroen Işıkları’ndan başlayarak Meclis önünde tamamlanacağı hatırlatılarak,  kamusal kreş, her bölgeye sığınma evi, özel sektörde sendikalaşma gibi taleplerle gerçekleştirilecek yürüyüşün herkese açık olduğu duyuruldu.

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