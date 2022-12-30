Oygar: “Otellerdeki etkinlikler vergilendirilmeli, sanat emekçileri için kaynak yaratılmalı”

Bağımsızlık Yolu Onur Kurulu Başkanı ve Baraka Kültür Merkezi aktivisti Tahsin Oygar, başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip, sanat emekçilerine kaynak oluşturulması gerektiğini belirtti.
Sanat emekçilerinin özlük haklarının, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmasının önemini belirten Oygar, bunun takip edilmesi veya devlet tarafından karşılanması gerektiğini savundu. Oygar, sanatçıların emekliliği, iş güvencesi ve güvenliği gibi sorunlara çözüm bulunmasının aciliyetine dikkat çekti.
Oygar, başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip, sanat emekçilerine kaynak oluşturulması gerektiğini ifade etti.