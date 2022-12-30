Oygar: “Otellerdeki etkinlikler vergilendirilmeli, sanat emekçileri için kaynak yaratılmalı”

Oygar: “Otellerdeki etkinlikler vergilendirilmeli, sanat emekçileri için kaynak yaratılmalı”
banner94
banner90

Bağımsızlık Yolu Onur Kurulu Başkanı ve Baraka Kültür Merkezi aktivisti Tahsin Oygar, başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip, sanat emekçilerine kaynak oluşturulması gerektiğini belirtti.

banner91
Oygar, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede sanata ve sanatçıya desteğin son derece kısıtlı ve gereksiz görüldüğünü savunarak, “ada kültürüne yönelik ise planlı bir asimilasyon politikası sürdürüldüğünü” iddia etti.

Sanat emekçilerinin özlük haklarının, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmasının önemini belirten Oygar, bunun takip edilmesi veya devlet tarafından karşılanması gerektiğini savundu. Oygar, sanatçıların emekliliği, iş güvencesi ve güvenliği gibi sorunlara çözüm bulunmasının aciliyetine dikkat çekti.

Oygar, başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip, sanat emekçilerine kaynak oluşturulması gerektiğini ifade etti.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tabipler Birliği: “Her grip domuz gribi değildir”
Tabipler Birliği: “Her grip domuz gribi değildir”
  1. Kıbrıs
﻿