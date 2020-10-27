Öz kızına tecavüz ederken suçüstü yakalanan şahıs cezaevine gönderildi

Mağusa'da Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında araç içerisinde küçük bir kızla yarı çıplak olarak yakalanan O.D.'nin araç içinde 6 saat içerisinde 3 kez, 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıkması ülkede infiala yol açtı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öz kızına tecavüz ederken suçüstü yakalanan şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.O.D. 15-16 Ekim tarihinde saat 18.00 ile 00.30 saatleri arasında Mağusa'da TIR parkı, Çamlık bölgesi ve Derinya mandıralar bölgesinde kızına 3 kez tecavüz etmiş ve Derinya mandıralar bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından yarı çıplak halde kızına tecavüz ederken suç üstü yakalanmıştı.