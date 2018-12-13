Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “Özel Gereksinimli Bireylere Okuma Yazma Öğretimi Eğitimi” başlıklı seminer gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili KTÖS’ten yapılan açıklamada, hem özel gereksinimli bireylerin eğitim-öğretim faaliyetlerine erişimini kolaylaştıracak hem de okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin özel eğitim ve sınıf içi kaynaştırma konusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artıracak adımların atılmasının önemine işaret edildi.

“Son zamanlarda öğretmenlerimizin sınıf içindeki en önemli dayanışma ihtiyacı haline gelen özel eğitim ile ilgili Eğitim Bakanlığı somut adımlar atmamıştır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“KTÖS, bu konuda hizmet içi kurs ihtiyacı olduğunu belirleyip, öğretmenin yararına dönük bir dizi eğitim seminerleri organize etmek için karar almıştır. Eğitim seminerlerinin ilk ayağı olan ‘Özel Gereksinimli Bireylere Okuma Yazma Öğretimi Eğitimi’ Mağusa’da gerçekleşmiştir.

Eğitimci Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar’ın vermiş olduğu seminerde öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere okuma-yazma öğretimindeki yeterliliklerinin ve niteliğinin arttırılması ve sınıf ortamında karşılaşılan sorunlara çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmiştir.

Sendika olarak ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz”