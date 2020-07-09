Özel gereksinimli bireylerin eğitimi yasa tasarısı’nın komitedeki görüşmesi devam ediyor

Özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltme, eğitim haklarını güvence altına alınma hedefiyle hazırlanan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı” İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülüyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde verilen bilgiye, komite HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanarak gündeminde bulunan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan yetkililer katıldı, görüş ve önerilerini bildirdi.

Toplantıda, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal da yer aldı. Komite toplantısına ayrıca TDP Milletvekili Zeki Çeler de katıldı.

Verilen bilgiye göre özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinin de düzenlediği Milli Eğitim Yasası’nın ilgili maddesi kapsamı genişletilmek üzere kaldırıldı ve Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı hazırlandı. Hedef, özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltme, toplumda daha fazla kabul görmeleri sağlama ve her türlü eğitim hakları güvence altına alma.