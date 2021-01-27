Özersay: "Hastenelerden gelen bilgiler iç açısı değil...Bütçeyi yarın bitirebiliriz"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay varılan uzlaşı neticesinde bütçeyi yarın bitirebileceklerini söyledi.

Özersay sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Gelecek hafta Çarşamba gününe kadar sürmesi gereken Meclis bütçe görüşmelerini siyasi partiler olarak uzlaşmaya varıp bu Cuma sonuçlandırmayı kararlaştırmıştık, muhtemelen Cumayı da beklemeden yarın bitireceğiz. Salgın açısından durum kritiktir, kapanma kararlarının daha da sertleşmesi ve ülke geneline yayılması yakındır.

Hastaneden gelen bilgiler pek iç açıcı değildir. Bu andan itibaren hükümet ya da muhalefet pek bir manası yok, SİYASETİN BİTMESİ GEREKEN NOKTADAYIZ. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümete salgına karşı mücadelede her konuda YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ.

Duyarlı, sağduyulu, yapıcı ve destekçi olacağız. İş birliği, el birliği ve güç birliği ile bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız."