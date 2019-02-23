Özersay: "Her zaman halkın içinde olmaya devam edeceğiz"

Halkın Partisi, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu yanı sıra Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Reşat Kansoy ve yönetici kadrolardan oluşan geniş bir heyetle Güzelyurt Bölgesini ziyaret etti.

Halkın Partisi, önce Cypruvex Portakal Paketleme Tesisleri ve diğer paketleme tesislerini ziyaret etti, özellikle Portokal Paketleme Tesislerinde çalışan emekçilerin ilgisi ve sevgisiyle karşılandı.

Bakan ve vekiller burada ağırlıklı kadın çalışanlarla, çalışma şartları, üretim, çeşitli ülke sorunlarının çözümü, hükümet icraatları ve Halkın Partisi’nin gelecek hedefleri hakkında uzunca sohbet etme fırsatı buldu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kadın milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu’nun kadın çalışanlar tarafından çok sıcak karşılandığı gözlemlendi. Cypruvex ve diğer paketleme tesislerinde çalışanlarla samimi bir ortamda geçen görüşmelerden sonra Halkın Partisi Heyeti, Cypruvex yöneticilerinden çalışmalar, kurumun idari yapılanması ve gelecek düzenlemeleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay Liderliğindeki kalabalık heyet, Cypruvex Portakal Paketleme Tesislerinden ayrılarak Güzelyurt Açık Pazarını ziyaret etti.

Güzelyurt Açık Pazar’da Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay; “Vatandaşların birileri tarafından dedikodularla, yalan yanlış söylemlerle, yanıltılmaya çalışıldığını görüyoruz." diyerek aslında vatandaşların Kıbrıs Sorunu ve iç meselelerde de gerçekleri bildiğini ve değerlendirme yaparken genel anlamda adil düşündüğünü görmekten çok mutlu olduğunu belirti.

Özersay, “Her zaman halkın içinde olmaya, yapabildiklerimizi ve gelecek için yaptığımız çalışmaları anlatmaya, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.