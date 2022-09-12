Özersay: "Kıb-Tek’e yakıt alımı ihalesinin bir kez daha iptal edilmesi hükümeti bir kez daha zan altında bıraktı"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıb-Tek’e yakıt alımı ihalesinin bir kez daha iptal edilmesinin hükümeti bir kez daha zan altında bıraktığını savundu.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Bu saatten sonra ‘elimizde yeterli yakıt yok, ihale süreci tamamlanana kadar eldeki yakıt biter o nedenle doğrudan alım yapmak zorundayız’ denileceğini artık herkes biliyor. Bir kez daha şaibeli bir durum yarattılar, ortada çok ciddi rakamlar vardır, belli ki bazı kesimler bundan rant elde etmektedir ki biz bunu daha önce de satın aldıkları yakıtın birim maliyetlerinde rakamlarla ortaya koymuştuk” dedi.

Açıklamasında, “Kendi istedikleri firmaya ihaleyi veremeyecekleri bir durum olduğunda ihaleyi iptal ettirme yoluna gidiyorlar, o da olmazsa ‘yakıt bitiyor’ bahanesi arkasına saklanarak doğrudan alım yapma yoluna gidiyorlar ki istedikleri yerden ve çok daha pahalıya alım yapabilsinler” şeklinde konuşan Özersay, son ihalenin iptalinin de aslında şaibeli bir alımın önünü açtığını ileri sürdü.

Özersay, “Bu eğreti ve meşruiyet sorunu bulunan hükümeti, Başbakanıyla ve Bakanlarıyla birlikte zan altında bırakmıştır." ifadelerine yer verdi.

HP Genel Başkanı Özersay “Bunu defalardır tekrar ediyorlar ve belli ki birileri bundan menfaat elde ediyor. Bu sorunun çözümü hükümetin denetlenmesi, takip edilmesi veya hükümete muhalefet edilmesi değildir. Halka karşı da kendi tabanına karşı da kendisini sorumlu görmeyen ve meşruiyeti tartışmalı olan bir hükümetin yapılacak eleştiriden ya da muhalefetin kendisini denetlemesinden rahatsız olacağını düşünmek saflık olur. Yapabildikleri kadar çok ihalesiz alım yapacaklar ve birileri de bundan menfaat elde edecek, hedefledikleri budur. Böyle bir ortamda çözüm bu hükümetin hayatımızdan çıkarılması ve iradenin yenilenmesidir, yani erken seçimdir. Çünkü bu vurdumduymaz tavırları değişmeyecektir” dedi.

İhale oyunlarıyla ve ihale iptalleri ertesinde doğrudan alım yoluna giderek yakıtın normal fiyatının çok üzerinde fiyatlara, çok daha pahalıya alındığının hep birlikte görüldüğünü ifade eden Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bunun da faturasını daha önce yaptıkları gibi yine halka ödetecekler. Kötü yönetimin faturasını halk ödüyor ama kötü yönetim aynı zamanda işin içerisine rant paylaşımı ve birilerine menfaat sağlama halini de aldıysa o zaman fatura daha da kabarık oluyor ve vatandaşa ödetilen fatura daha da acı oluyor. Bütün bunlar orta ve uzun vadede Elektrik Kurumu'nun batırılmasını da beraberinde getirecek ve işte o zaman altından kalkamayacağımız bir başka fatura daha çıkacak.”