Özersay: "Uzun süreli bir hükümet ile istikrar şart"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ciddi sıkıntılar yaşandığını bu sıkıntıların aşılabilmesi için Halkın Partisi olarak geniş tabanlı ve uzun ömürlü bir hükümetin oluşması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Kudret Özersay ve Halkın Partisi milletvekili adayları Güzelyurt Açık Pazarı, çarşı, Şirinevler, Dağyolu ve Ağırdağı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, “Hükümet ortaklarından birinin Meclis’te grubu bulunamayacak kadar az milletvekili olması halinde 26-27 çoğunlukla hükümet güvenoyu alsa bile çalışamaz ve iş yapamaz, bunu son bir yılda hepimiz gördük. Bunun için seçim ertesinde kurulacak olan koalisyonun geniş tabanlı, güçlü bir çoğunluğa sahip olan ve grubu bulunan partilerin bir araya gelmesiyle oluşması gerekir” diyen Özersay, Halkın Partisi’nin bu açıdan yapıcı bir tutum içerisinde olacağını söyledi ve seçmenlerin oylarını toplum menfaatini düşünerek kullanmaları çağrısı yaptı.

Özersay, “Yaşadığımız sıkıntıları aşmaya halkın gücü yeter. Yeter ki, halkımızın bu potansiyelini görmesine yardımcı olacak, bu potansiyeli ortaya çıkaracak istikrarlı hükümetler olsun. Tüm sıkıntıların çözümü için halkın gücü yeter” diyerek, ayakları yere basan, akılcı politikaların ortaya çıkacağı ve uygulanacağı bir dönemin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“BİZİM TEK DERDİMİZ YAŞANABİLİR BİR ÜLKE VE BİZE YAKIŞAN BİR DÜZEN KURMAKTIR”

Ziyaretler sırasında, HP’nin bugüne kadar ortaya koyduğu çabanın, devleti daha iyi çalışır ve halkı tarafından sahip çıkılan bir hale getirmek için olduğunu ifade eden Özersay, “Bizim açımızdan bu son derece önemli bir husustur” dedi.

Krizlere yönelik, akılcı ve hızlı karar alabilmenin önemli olduğuna dikkat çeken Özersay, ülkede pandeminin başladığı dönemi hatırlatarak, o dönem hızlı kararlar alınmasaydı bugün çok daha kötü olaylarla karşılaşılabileceğini kaydetti.

Bugün gelinen aşamada ülkedeki ekonomik krizin yönetilemediğini belirten Özersay, akaryakıtta yaşanan tedarik sıkıntısını örnek gösterdi.

“Bize göre gailesi halkın yanında durmak olan insanların bu göreve gelmesi gerekir” diyen Özersay, toplumdan beklentilerinin de gailesi memleket olanlara sahip çıkması olduğunu belirtti.