İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, gençlerin, parlak fikirleri, değişimi yakalayan eğitim kaliteleri ve enerjileri ile devletin teminatı olduğunu; milli şuur ve vatan sevgisi ile Atatürk’ün gösterdiği yolda, devleti her alanda ileriye taşııklarını vurguladı.

19 Mayıs’ı bu yıl ‘Şampiyon Meleklerin’ eksikliği ve yüreklerindeki derin acı ile andıklarını kaydeden Öztürkler, “Evlatlarımız, başarıları ve gülen yüzleri ile ülkemizin Şampiyon Melekleri olarak kalplerimizde yaşamaya devam edecekler” dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler’in mesajı şöyle:

“19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlarının çok ötesindeki liderlik vasıfları, üstün zekası, ilerici fikriyatı ile yüreğindeki vatan sevgisini harmanladığı hürriyet mücadelesinin ilk adımı olmuştur.

Bu kutlu gün, özgürlük ateşinin mavi sulardan Anadolu’nun dört bir köşesine yayıldığı, Türk Milletinin tarih sayfalarına altın harflerle yazdığı emsalsiz bir destanın başlangıcı olmuştur.

Vatan topraklarının emperyalist devletlerce işgal edildiği günlerde, sayısız yokluk ve yoksullukla karşı karşıya kalan, tarih boyunca esarete boyun eğmemiş bir milletin, küllerinden yeniden doğuşunun 104. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sayesinde Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en güçlü devletleri arasında yerini almıştır.

Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak bu yıl 19 Mayıs’ı başarılı sporcularımız ‘Şampiyon Meleklerimiz’in eksikliği ve yüreklerimizdeki derin acı ile anıyoruz. Evlatlarımız, başarıları ve gülen yüzleri ile ülkemizin Şampiyon Melekleri olarak kalplerimizde yaşamaya devam edecekler. Ülkemizi temsil ederken Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan büyük deprem felaketinde kaybettiğimiz meleklerimizi asla unutmayacağız. Atatürk’ün en çok güvendiği gençlere armağan ettiği 19 Mayıs gününde bir kez daha ‘Şampiyon Meleklerimiz’i özlemle anıyor, evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum,

Gençlerimiz, parlak fikirleri, değişimi yakalayan eğitim kaliteleri ve enerjileri ile devletimizin teminatıdırlar. Gençlerimiz, Milli Şuur ve Vatan Sevgisi ile Atatürk’ün gösterdiği yolda, devletimizi her alanda ileriye taşımaktadırlar.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile anıyor, geleceğin mimarları olan gençlerimizin “19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı”nı en içten dileklerimle kutluyorum”.