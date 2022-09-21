Öztürkler, Fuat Oktay ile görüştü

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere dün geç saatlerde Ankara’ya gitti.

Bakan Öztürkler, Esenboğa Havalimanında Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Tayyip Sabri Erdil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Ankara temasları çerçevesinde Bakan Öztürkler bugün ilk görüşmesini Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdi.

Çok sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmenin ardından Oktay ve Öztürkler, 24.25.26 dönem milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin Hacibayram Camisindeki cenaze törenine de birlikte katıldılar.

Cenaze töreninin ardından daha sonra Külliye’de heyetler arası toplantı gerçekleştirilerek, Yeni Cezaevi’ne taşınma sürecinde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesine yönelik atılacak adımlar ve işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarda güncel durum değerlendirmesi yapıldı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e, Ankara temasları sırasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı M. Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Mert Osmanlar, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Bakanlık Hukukçusu Av. Emine Uzun’da eşlik etmektedir.

Öztürkler’in Ankara temasları çerçevesinde bugün akşam üzeri Mevkidaşı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelmesi bekleniyor.