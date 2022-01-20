Özyiğit: “Gençleri gelecek belirsizliğinden kurtarmak temel hedefimizdir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gençlerin gelecek belirsizliğinden kurtulması için uğraş verdiklerini belirterek, dünya gençleri gibi Kıbrıslı Türk gençlerin de aydınlık bir geleceği istemesinin, ambargolardan uzak spor yapabilmesinin ve uluslararası toplumun bir parçası olmasının hakları olduğunu kaydetti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Özyiğit, “Geleceği Konuşuyoruz” adlı seçim özel programına katıldı. Seçime katılacak partilerin genel başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Özyiğit, TDP’nin gençlere yönelik vizyonu ile plan ve projelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, Amerika Birleşik Devletleri’nde kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun’u anarak başlayan Özyiğit, Birkan Uzun’un kendine koyduğu hedef doğrultusunda birçok zorlu mücadeleyi azmi, özverisi ve cesareti sayesinde aştığını, çalışkanlığı ile örnek olan biri olduğunu vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözümünün en çok gençlere yarayacağını ifade eden Özyiğit, Kıbrıs Türk tarafınca ortaya konan iki devletli çözüm modelinin, Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da uzaklaştıracağını öne sürdü.

Özyiğit, TDP’nin, en kısa sürede “çözüm odaklı siyasete” geri dönüşü savunduğunu ifade ederek, çözümün sadece Kıbrıslı Türklerin uluslararası statü kazanması açısından değil, sosyal ekonomik gelişimi açısından da hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Özyiğit, “İki devletli çözüm siyasetinin uluslararası toplumda bir karşılığının olmadığını, iki bölgeli, iki toplumlu Federal çözüm çerçevesinin, Kıbrıslı Türklerin tüm hak ve özgürlüklerini güvence altına alan yegane tez olduğunu ve yapılması gerekenin mücadeleyi doğru zeminde sürdürmek” olduğunu kaydetti.



Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında hentbol maçı oynandığına dikkat çeken Özyiğit, “Çözümsüzlük şartları en çok bizi etkiliyor. Gençlerimizi etkiliyor. Türk takımı gelip mesela KKTC'de dostluk maçı bile yapamıyor. Bizim de çok yetenekli gençlerimiz var. Ancak mevcut şartlarda TC ile Güney maç yaparken bizim gençlerimiz sadece seyrediyor. Bu böyle gitmemeli, bundan kurtulmanın tek yolu da çözümdür. Çözüm derken de nasıl bir çözüm isterse olsun anlayışında da değiliz. Çözümde temel ilkelerimiz eşitlik, özgürlük ve güvenliktir. Bunlar da olmazsa olmazlarımızdır” diye konuştu.Kıbrıs sorunu çözülmezse, gençlere, hak etmedikleri “bölünmüş bir ada” bırakılacağını savunan Özyiğit, tanınmamış, “alt yönetim gibi” algılanan, doğrudan uçuş olmayan, ekonomisi yerlerde sürünen bir yapının başta gençler olmak üzere kimsenin layığı olmadığını belirtti. Özyiğit, yetişmiş, parlak gençlerin dünyayla buluşmayı hak ettiklerini söyledi.Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası hukuk içinde, kendi kimlikleri ile çağdaş medeni bir düzende yaşamalarının en doğal hakkı olduğunu belirten Özyiğit, çözümün en çok gençlerin yararına olacağını vurguladı.Kıbrıs Türk gençliğinin geleceğinin, çağdaş, demokratik, laik, barış kültürünün egemen olduğu bir gelecekte olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak kendilerinin de bunun için uğraş verdiklerini kaydetti.Cemal Özyiğit, TDP’nin, gençliğin ideallerinin ve hayallerinin düşünülmediği hiçbir politikayı desteklemediğini belirtti.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini yürütürken, uluslararası sınavlarda başarı elde eden öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yerleşmesinin önünü açmak için üniversite yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, ancak sonraki dönemde bu adımların ileriye götürülmediğini savunan Özyiğit, YÖK tarafından Haziran ayında Kıbrıslı Türk öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere YKS sınavı ile gideceği kararı alındığını anlattı.Vicdani reddin yasallaşması, toplum hizmeti anlayışının gelişmesi ve askerlik hizmeti süresinin azaltılarak, askerlik hizmeti yerine alternatif kamu hizmeti seçeneklerinin uygulanmasının sağlanmasının hedefleri arasında olduğunu belirten Özyiğit, ayrıca gençliğin geleceğine yönelik, planlı ve programlı eğitim yatırımları, internet servis hızı ve kalitesinin artırılması için yatırımlar yapılarak, genç yatırımcılar ve dijital yatırımların destekleneceğini kaydetti.