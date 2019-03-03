Özyiğit: "Hedefimiz, çocuklarımızın bu eğitimi en iyi şekilde almalarını sağlamak"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını her alanda üreten, gelişen, çağdaş evrensel değerlere sahip, dünya ile rekabet edebilen bir konuma ulaştırmak olduğunu belirterek, bunun en önemli ayağını eğitimin oluşturduğuna dikkat çekti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından verilen bilgiye göre, Özyiğit, “Temel uğraşı ve hedefimiz, çocuklarımızın bu eğitimi en iyi şekilde almalarını sağlamaktır” dedi.

Bakan Özyiğit, önceki gün sırasıyla Erenköy Lisesi, Dipkarpaz İlkokulu ve Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’u da ziyaret eden Özyiğit, Çoşkun’la birlikte Dipkarpaz Sağlık Ocağı ve bölge okullarında yetkililerle görüşerek, bilgi aldı.

Özyiğit, okul ziyaretlerinin ardından bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek, bölgedeki sorunları dinledi, görüş ve önerilerini alarak soruları yanıtladı. Bakan Özyiğit’e ziyaretleri sırasında Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile Bakanlık İnşaat Birimi Amiri Tankut Rıfkı eşlik etti.

Okul ziyaretlerinde öğretmen, idareci ve okul aile birliği yetkililerinden bilgi alma fırsatı yakaladıklarını, ayrıca altyapı anlamında yaşanan bazı sorunları yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirten Özyiğit, dönem başında yaşanan öğretmen eksikliklerinin kısa sürede giderildiğini, bu anlamda sorun yaşanmadan okulların eğitimlerine devam ettiğini görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Bölge okullarındaki genç ve dinamik öğretmen kadrosunun eğitim adına ciddi bir uğraş verdiğini kaydeden Özyiğit, hem onlara daha iyi olanaklar sunmak, hem de eğitim kalitesini daha da artırtmak adına yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Özellikle İskele-Karpaz bölgesine ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Özyiğit, yeni hükümetin göreve gelmesiyle birlikte geçmiş yıllarda sıkça rastlanan ve eğitim adına doğru olmayan bazı uygulamalara son verdiklerini, bölgeye atanan öğretmenlerin de dönemlerini tamamlamadan başka bölgelere gitmelerine onay vermediklerini kaydetti.

DİPKARPAZ BELEDİYESİNİ ZİYARET…

Dipkarpaz Belediyesini ziyaretinde ise Başkan Suphi Coşkun’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özyiğit, daha sonra Çoşkun’la birlikte Dipkarpaz Sağlık Ocağını ziyaret ederek görevli doktor ve çalışanlarla görüştü.

Belediye Başkanı Suphi Coşkun’la sürekli diyalog halinde olduklarını ve sorunların çözümü yönünde iş birliği yaptıklarını belirten Özyiğit, eğitim başta olmak üzere bölge gençliği adına yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

MUHTARLARLA GÖRÜŞME

Özyiğit, bölge muhtarlarıyla görüşmesinde , bölgedeki çalışmaları, yaşanan sorunları ve önerilerini dinleme, ayrıca gerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, gerekse de hükümetin çalışmaları hakkında bilgi verme fırsatı yakaladığını ifade etti.

Bugüne kadar yapılan icraatlar, 2019-2020 eğitim yılına yönelik çalışmalar ve planlamaları hakkında muhtarlara bilgiler veren Bakan Özyiğit, özellikle Bakanlığa ait olan ancak geçmiş dönemlerde uygun olmayan bir şekilde birilerine verilen bina ve lojmanları da eğitim amaçlı kullandırmak adına girişim başlattıklarını, bu konunun üzerine kararlı bir şekilde gideceklerini ifade etti.