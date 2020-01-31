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Pazar günü trafik tek şeritten sağlanacak

Pazar günü trafik tek şeritten sağlanacak
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Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunun Ercan yonca kavşağı civarında trafik, Pazar günü tabela sökümü nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu, Ercan yonca kavşağında Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında, eskiyen tabelalar sökülecek.  Bu sürede trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 16:34
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