Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
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Lefkoşa’da telefon satışı yapan bir mağazadan 90 bin TL değerindeki 7 adet cep telefonu ile 200 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.U.(E-21) tutuklandı.

Y.U’nun tasarrufunda 5 adet cep telefonu bulunarak emare olarak alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Ani Ölüm

Polis açıklamasına göre dün akşam , Akdoğan’da yaşayan Birsen Özlüoğlu (K-87) evinde aniden rahatsızlanarak, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

-Ebokanın ölüm sebebi “pulmoner emboli”

Gazimağusa’da geçen perşembe günü evinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hayatını yitiren Emmanuel Osıta Eboka’nın (E-25)’nın otopsisinde, ölüm sebebinin “pulmoner emboli” olduğu tespit edildi.

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Ölümlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

-Kavga ettiği kişinin elmacık kemiğini kıran B.S tutuklandı

İncirli’de dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.A.A.(E-37) ve B.S.(E-25) kavga etti. Kavga neticesinde elmacık kemiği kırılan O.A.A Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, B.S tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Ağaçları kesip odunları çalan kişi tutuklandı

Kuruova’da Pale ovikla mevkiinde, yetkili makamdan izin almadan odun motoru ile 5 adet zeytin ağacını kökten kesen, 1 adet harnup ile şinya ağacını da budayarak, çıkan odunları aracına yükleyip çalan M.G.(E-42) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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