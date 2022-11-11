Prof. Dr. Ahmet Bayar ve Prof. Dr. Emel Bayar’dan, Beyarmudu İlkokulu’na bağış

Prof. Dr. Ahmet Bayar ve Prof. Dr. Emel Bayar, Beyarmudu İlkokulu’na 100 bin TL nakit para ve 6 adet iPad bağışladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre çift, ilgili bağışı Beyarmudu’nda bulunan evlerinin bahçesinde gerçekleştirdikleri törenle yaptı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Bakanlık bürokratları ile Beyarmudu İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Bayar çiftinin Beyarmudu’na ve eğitime yaptıkları katkılara vurgu yaparak, “Kıbrıslı Türk olarak bu topraklarda ne kadar çok sorumluluğumuz olduğunu ve ne kadar çok çalışmamız gerektiğini hissettirdiği için kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Nesiller değişiyor ve önemli olan nesillerin, bayrağı birbirine devredebilmesidir. Bu bayrağı daha yukarıya çekebilmenin tek anahtarı eğitimdir” diye konuşan Çavuşoğlu, Ahmet Bayar ve Emel Bayar’ın eğitime yaptıkları katkılarla nesillerin yaşamasına ve motive olmasına vesile olacağını söyledi.

Görev süreleri içerisinde öğretmenler ile birlikte Kıbrıs Türk toplumunu ilelebet yaşayabilmesinin temelini oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarına da dikkat çeken Çavuşoğlu, Ahmet ve Emel Bayar gibi değerli insanların yaptıkları katkıların kendilerini motive ettiğini söyledi.

“Bugün, değerli insanlarımızın ülkemizde eğitimine ivme kazandırmak için çaba sarf ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, “Biz, sizden aldığımız motivasyon ile inanın ki çok daha fazla çalışacak, çaba sarf edeceğiz” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise Prof. Dr. Ahmet Bayar ve eşi Prof. Dr. Emel Bayar’ın yıllarca vatanından ayrı kalmasına rağmen köyünü ve köylüsünü hiç unutmadığını söyledi.

Edip, Bayar çiftinin sadece eğitime değil, köyün farklı alanlarında hizmet veren kurumlara da katkı sağladığına işaret ederek, verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Ahmet Bayar ise eğitimin önemine vurgu yaparak, Milli Eğitim çarkını döndürmek adına emek veren herkese teşekkür etti. Bayar konuşmasının sonunda elinden geldiğince eğitime ve Beyarmudu’na destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.