Rauf Denktaş'tan Tatar'a destek ziyareti

Rauf Denktaş, Ersin Tatar’a destek ziyareti gerçekleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu, Serdar Denktaş’ın oğlu, DP’de üst düzey görevler yapmış Rauf Denktaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Ulusal Birlik Partisi cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı destekleyeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre Denktaş, desteğini bugün Ersin Tatar’ı ziyaret ederek resmileştirdi.

UBP’nin Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki Genel Merkezi’nde yer alan ziyarette, Rauf Denktaş’a yakın çalışma arkadaşlarından oluşan bir grup da eşlik etti.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da ziyarette hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, desteğe teşekkür ederek, “Tarihi bir ismin torunu, yaptığınız başarılı işlerle ismini duyurmuş, toplumda önemli bir yeriniz olduğunu biliyoruz. İkinci turda bu desteğin bana ve UBP’ye verilmesi çok değerli ve çok önemlidir” dedi.

Tatar, “İçinde bulunduğumuz demokratik KKTC seçimlerinde önemli bir mücadele veriyoruz. Bir görüş ve bir duruş sergiliyoruz. Bunun yanında, KKTC’de istikrarın sağlanması Anavatan ile iyi ilişkiler önemlidir. KKTC ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde bir çözüme evet diyeceğini zaten sizler de söylüyorsunuz. Biz kutuplaşmayı takdir etmiyoruz. Seçimden sonra bu normale dönecektir. Bu kutuplaşma Kıbrıs Türklerinin yararına değildir. Bütün halkı kucaklamak ve herkesin Cumhurbaşkanı olmak önemlidir. Egemen eşitlik temelinde, hep birlikte yeni bir gelecek için Kıbrıs Türk halkı adım atması temel hedefimizdir. Refah ve esenlik içinde, onurumuzla bu topraklarda yaşamalıyız. Sizler gibi bir değerin desteği çok önemlidir. Sizlere ve arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim” diye konuştu

Ersin Tatar, “Dedenizin dediği gibi devlet ve egemenlik bizler için de en önemli unsurdur. Şimdi karşımızda torunu oturmaktadır. Bu mutluluk verici bir durumdur. Bu desteğin önemi ve anlamı bizler için çok büyüktür” diye ekledi.

RAUF DENKTAŞ

Rauf Denktaş da, “Dedemin, kurucusu olduğu UBP’de sizleri ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Denktaş, “Siz de bu süreçte halkın yanında oldunuz. Başarılı bir süreç geçiriyoruz, daha da iyisi olacaktır” şeklinde konuştu.

Rauf Denktaş, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü anavatandan ayrılmaz bir parça. KKTC’nin geleceğinin güçlü Türkiye'nin yanında olmakla gerçekleşeceğinden şüphem yoktur. Ülkede yaşanan kutuplaşma da, artık son bulmalı. Bunun da sizin cumhurbaşkanlığınız önderliğinde düzeleceğine, ilişkilerin normalleşeceğine ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini, sesini, görüşlerini sizlerle birlikte daha fazla koruyacağız. Masada bizi iyi bir avukat olarak savunacağınızı düşünüyorum. Gelecek Kıbrıs Türkü için artık görülmeli... Müzakerelerde artık zaman kaybedilmemeli. Sizinle, Türkiye'nin desteğini de alarak güzel bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyoruz.”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Demokrat Parti eski Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş’ın tutumu ile ilgili bir soru üzerine de “Serdar Denktaş’la da bir sorun olmadığını, onun da desteğini almakta olduğunu” söyledi.

Rauf Denktaş da “Babası ile arasında herhangi bir sorun bulunmadığını” kaydetti.