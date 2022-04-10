“Reform adı altında sıkıntı üzerine sıkıntı yaratılıyor”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini paylaşarak, “reform” adı altında yaşanan sıkıntıların üzerine sıkıntı yaratılacağını savundu.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret edilerek, salgın, TL’nin değer kaybı ve dünyada savaş bahane edilerek sıkıntıların savuşturulmaya çalışıldığı öne sürüldü.

“Ancak halkın yaşamında en önemli kurumlar olan belediyeler üzerinden, reform adı altında yaşadığımız sıkıntıların üzerine sıkıntı ilave etmeye kim ne demeli? Bu konudaki sıkıntı da mı dünyadan kaynaklandı? Bu sıkıntının yaşanmasında bizim hiç mi hiç katkımız yok?... Belediyeler üzerinden, reform adı altında yaşadığımız sıkıntıların üzerine sıkıntı ilave etmeye kim ne demeli? Bu konudaki sıkıntı da mı dünyadan kaynaklandı? Bu sıkıntının yaşanmasında bizim hiç mi hiç katkımız yok?” sorularının sorulduğu açıklamada, Oda’nın Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşleri kamuoyu ile paylaşıldı.

“YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİK HAKLI BİR İSYANA NEDEN OLDU”

Yapılmak istenen değişikliğin “haklı bir isyana” neden olduğunun kaydedildiği açıklamada, benzer tutumlara devam edilmesi halinde isyanın daha da büyüyeceği ifade edildi.

Reform iddiasına rağmen etkin kaynak kullanımı, daha iyi idari yapılanma, daha iyi hizmet organizasyonu, finansal ve teknik kapasitenin yükseltilebilmesi, personelin yeni koşullara nasıl adapte edileceği gibi konularda hiçbir netlik olmadığının savunulduğu açıklamada, birleşmenin sıkıntı yaratacağının açık olduğu bölgelerde ise zorlama yapmak yerine makine parklarının ve atölyelerin ortak kullanılmasının, bölgeye yapılacak ve herkese fayda sağlayacak altyapı tesislerinin birlikte yapılıp birlikte işletilmesinin sağlanabileceği belirtildi.

İyi niyet olması halinde çözümün de mümkün olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Birleşmenin zorla yapılması yerine seçilecek uygun bir bölgede, Güney Mesarya olabilir, pilot uygulamaya giderek deneyim elde edilebilir. Böylece uygulamada ortaya çıkacak olan sorunlar hem daha rahat giderilebilir hem de daha sonraki uygulamalar için bir referans yaratılmış olur” denildi.

“CITTASLOW ÜYESİ OLAN BELEDİYELERİN BU STATÜSÜNÜ KAYBETMESİ ULUSLARARASI DIŞLANMA SONUCUNU GETİRİR”

Cittaslow üyesi olan belediyelerin bu konseptle ilgisi olmayan belediyelere bağlanmasının başlı başına sorun olduğunun belirtildiği açıklamada, bu beldelerin Cittaslow üyesi statüsünü kaybetmesinin uluslararası dışlanma sonucunu getireceği vurgulandı.

Açıklamada, “Hava alanı, deniz limanları, akaryakıt dolum tesisleri, çok yüksek kapasiteli otellerin olduğu belediyeler vb. yanında düzenli gelir kaynakları olan belediyelerin gelirleri bir havuzda toplanabilir. Bu gelirlerden tüm belediyelere belli bir oranda katkı vermek anlamlıdır ve desteklenmelidir.

Söz konusu değişiklik yasasıyla birlikte bugüne kadar dile gelmeyen sayısız vergi ve harçların yanında birçok işletmenin sektörel özellikleri nedeniyle ek harç ve vergilere tabii tutulmasıdır. Burada temel sorun on yıllardır gerek kötü yönetim, gerek partizanca istihdam nedeni ile ortaya çıkan finansal açık ve kayıpların krizin en yüksek olarak yaşandığı bu zaman diliminde yeniden halkın sırtından acımasızca çıkartılmak istenmesidir. Devlet bu yasa ile belediyelere olan katkı paylarını azaltmaya çalışırken halkın üzerindeki vergi yükünü artırmaktadır. Kimi yerlerde yasaları dahi hiçe sayarak artırdığı vergilerle niyetinin ne olduğunu açıkca sergilemektedir” ifadelerine yer verildi.