Rogers: "Erken müdahaleyi sağlayacak sistem şart"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, ülkede çıkan yangınların çok üzücü olduğunu, itfaiyenin altyapısının güçlendirilmesinin ve erken müdahaleyi sağlayacak bir sistemin şart olduğunu söyledi.

Gündeme ilişkin başlıkları değerlendiren Rogers, çevre konusunda duyarlı olunmasının da bu konuyla doğrudan ilgili ve son derece önemli olduğunu ifade etti.

Rogers sıcaklıktan dolayı orman yangınlarıyla ilgili tehlikenin her sene konuşulduğunu kaydetti ve yangınlara erken müdahaleyi sağlayacak sistemin güçlendirilmesi ve itfaiye altyapısına yatırım yapılması önemli olduğunu vurguladı.

Rogers, şöyle dedi:

“Ancak toplumdaki bireyler olarak bizlere de çevreyi koruma adına büyük görevler düşüyor. Ülkedeki sıkıntıların başını çeken konulardan biri de çevre kirliliği ve bu da yangınlara sebebiyet verebilir. Bu noktada çevreyi koruma açısından eğitim şart. Bilinçli ve duyarlı olunursa çevre de kirlenmez. Turizmin gözdesi bölgelerde bile gördüğümüz manzaralar çok şaşırtıyor. Her yerde pet şişeleri, cam atıklarını görebiliyorsunuz. Atıkların geri dönüşümü için bir sistem kurulması önemli. Bazı belediyelerin başlattıkları çalışmalar var, geri dönüşüm için belediyelerin öncülüğü almasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

“DÜNYADA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE SALGIN BİTMİŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ”

Gündemin sık değişmesi, ekonomik kaygılar ve sosyalleşememenin sıkıntısıyla birlikte Covid-19 salgınını unutur hale gelindiğini ifade eden Jale Refik Rogers, her an ülkede pozitif vakalar görülebileceği ihtimalinin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Covid-19 salgınıyla mücadelenin tüm dünyada devam ettiğini kaydeden Rogers, “4 Mayıs’tan itibaren bir açılma sürecindeyiz. Tekrar işyerleri açılmaya başladı. Açılımlarla birlikte birçok önemli ve bilinmezi olan konuları da konuşmaya başlayacağımız bir dönem başlıyor. Birçok sektör etkilenecek. Turizm ve eğitim bizim en büyük geçim kaynaklarımız ve salgının en çok etkilediği iki sektör oldu. Dolayısıyla hükümetin de paydaşlarla gerek bu yönde gerek diğer iş kollarında birçok çalışma yapması gerekecek” diye konuştu.

“KADEMELİ AÇILMA YAPILIRKEN SAĞLIK SİSTEMİMİZİ AŞMAYACAK ŞEKİLDE İLERLEMEK ÖNEMLİ”

Salgın sürecinin ülkede doğru yönetildiğine işaret eden Rogers, şunları ifade etti:

“Bizim en büyük ve en donanımlı hastanemiz Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kısa zaman önce bir yangın yaşadı. Zaten yoğun bakım ünitemiz çok da yeterli bir kapasitede değildi. Bu gerçekler ışığında, salgın ülkemize ilk geldiğinde hiçbir yeri kapatmayıp, bırakalım bulaşsın deme lüksümüz yoktu. Önümüzde bir İtalya örneği var. Ki İtalya düzenli bir sağlık sistemi olan bir ülke, buna rağmen ciddi sıkıntılar yaşadı. Hiçbir hükümet insanların gereksiz yere ölmesinin sorumlusu olmak istemez. Bizim sağlık altyapı gerçeklerimize baktığımızda kapatma süreci doğru bir süreçti. Tabii ki toplumun bağışıklık kazanması için yavaş yavaş açılmak gerekecek. Çünkü aşı bulunana dek tamamen kapalı kalmak sürdürülebilir değildir. Şu andaki kritik nokta, bunu yaparken sağlık sistemimizi aşmayacak şekilde ilerleyebilmek. Kesin tedavi ve aşı bulunana kadar kademeli açılma, yüksek sayıda testlerle vaka sayılarını hızlı bir şekilde belirlemek, pozitif ve temaslıları karantinaya alarak yayılmayı önlemek gerekiyor.”

“TEMASLI TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRACAK APLİKASYON ONAY SÜRECİNDEN SONRA KULLANILABİLECEK”

Aktif vakaların bulunup izole edilebilmeleri için tanı testlerinin yapılmasının gerekli olduğunun altını çizen Jale Refik Rogers, açılma sürecinde uçuşlar başladıktan sonra PCR testi sayısının fazla olmasının daha da önem kazanacağını anlattı:

Rogers şunları kaydetti:

“İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği ve uzmanlar desteğiyle bir aplikasyon yaratıldı. Apple Store ve Google Play’de yayınlanabilmesi için bir onay süreci var. O süreç tamamlanıp devreye girdikten sonra bu aplikasyon, tespit edilen pozitif vakanın temas ettiği kişilere hızlıca ulaşabilmemizi sağlayacak. Temaslı takip ekibinin de işini kolaylaştıracak. Diğer yandan bu süreçte IgG bağışıklığı kazanan kişilerin saptanması için tarama testleri yapılabilir.”

“MESLEK YETERLİLİK YASASI VE ÖZEL EĞİTİM YASASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Meclis komite çalışmaları hakkında da bilgi veren Rogers, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi olarak Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası’nda bazı değişiklikler yaptıklarını ve Genel Kurul’da geçen hafta onaylandığını söyledi:

Rogers, “Aslında bu yapılan değişiklikler 10 senedir bekliyordu. Ustalık, kalfalık, çıraklık kriterlerini düzenleyen ve şu anda çalışıyor olup da ustalık belgesini alamayanların da almasını sağlayacak, iş hayatına düzenleme getiren bir adım oldu. Şimdi bu yasayı tamamlayacak bir mesleki yeterlilik yasası üzerinde çalışıyoruz. Her bir meslek için standartları düzenleyen bir yasa olacak. Bu çok büyük bir ihtiyaçtır. Komitede aynı zamanda özel eğitim yasasını da görüşmeye başlayacağız. O konuda da ciddi bir boşluk var. Özel eğitim veren kurumlar yasal boşluk içinde işlerini yapmaya çalışıyorlar. İki yasa da gündemimizde” şeklinde konuştu.