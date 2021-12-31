Rümeysa Bahar isimli kayıp kız bulundu

Rümeysa Bahar isimli kayıp kız bulundu
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Çatalköy’de sakin ve 29 Aralık’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen Rümeysa Bahar’ın (K-16) bulunduğu bildirildi.

Polis konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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