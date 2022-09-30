Sadıkoğlu, Çetinkaya Ailesi’ni ziyaret ederek, geçmiş dileklerini iletti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kalecik Köyü sakinleri Leyla-Tarık Çetinkaya çiftine, evlerinde çıkan yangın nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulunan Sadıkoğlu’na, Kalecik Muhtarı Murat Özer de eşlik etti.

-Sadıkoğlu

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Sadıkoğlu, belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılacağının sözünü verdi. Talihsiz kaza sonucu küle dönen evde can kaybının olmamasını büyük bir şans olarak nitelendiren Hasan Sadıkoğlu, “Ev kullanılamaz duruma geldi üzgünüz ama can kaybının olmaması en büyük tesellimiz” dedi.

Evin yeniden hayat bulması için girişim başlatan İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, ailenin, evleri hazır oluncaya kadar Kalecik Köyü’nde bulunan başka bir yere yerleştirildiğini açıkladı.

Evde bugün itibari ile keşif yapıldığını da belirten Sadıkoğlu, yangının izlerini silmek ve evi Çetinkaya ailesine teslim etmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.