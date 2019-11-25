Sağlık Bakanlığı ile Kamiloğlu Hastanesi arasında protokol

Sağlık Bakanlığı ile Kamiloğlu Hastanesi arasında yoğun bakım ünitesi hizmet protkolü imzalandı.
Protokol dahilinde sağlık kurulunca sevki yapılan hastalar, yoğun bakım hizmetlerinden yararlanabilecek.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki yoğunluk, havaların soğuması ile birlikte özelikle kış aylarında yetersiz kalınabileceği gerçeğinden hareketle, kış ayları içerisinde artabilecek yoğun bakım vakaları göz önünde bulundurularak, bu yönde protokole imza attıklarını kaydetti.
Protokole Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Kamiloğlu Hastanesi Direktörü Dr. Kemal Kamiloğlu imza koyarken, bakanlık müsteşarı Mustafa Akçaba ve bakanlık müdürü Yusuf Önderol hazır bulundu.