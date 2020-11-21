Salahi Şahiner: “Zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya üzerinden olağanüstü hava koşulları nedeniyle ülkenin olumsuz etkilenen bölgeleriyle ilgili paylaşım yaparak zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

CTP Milletvekili Şahiner, “can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir” ifadelerini kullanarak felaketin büyümemesi temenni etti.

Şahiner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Olağanüstü hava koşulları ülkemizin farklı bölgelerini olumsuz etkilemiş ve hasarlara neden olmuştur. Küresel ısınmanın etkileri maalesef ülkemizde hiç alışık olmadığımız hava koşullarına hazır olmamız gerektiğini, sorumlu ve tedbirli davranmamızın önemini ortaya koyuyor.

Girne bölgesinde etkili olan hava muhalefeti Teknecik Elektrik Santrali’nde enerji üretiminin durmasına sebep olmuştur. KIB-TEK'te çalışan emekçilerimizin özverili müdahalesi ile olumsuz durumun ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır.

Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Felaketin büyümemesi temennisiyle, olumsuz hava koşullarından zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim.”