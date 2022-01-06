Şansal: “Yargı bağımsızlığımıza dokundurtmayacağız”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adaylarından Nazen Şansal, yargı bağımsızlığına dokundurtmayacaklarını söyledi.

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Şansal, yargıda birtakım sorunlar olabileceğini fakat bunların iç mesele olarak tartışılıp çözülebileceğini anlatan Şansal, “Kıbrıslı Türk halkı laiklik ilkesine bağlı yargısına sahip çıkacaktır” dedi.

“ÇEVRE VERGİSİ VE ROBİN HOOD VERGİSİ ALINMALIDIR”

Büyük otellerin, taş ocaklarının, nüfusu artıran üniversitelerin doğadan aldıklarına karşılık ve “kirleten öder” prensibi ile toplumsal fayda için çevre vergisi ödemesini savunan Şansal, bu vergilerle ekoloji sorunlarının çözümü için kaynak yaratılması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal adalet için, toplumun %2'lik küçük bir kısmına denk gelen ultra zenginlerden servet vergisi alınmasını savunan Şansal, servet vergisini “Robin Hood vergisi” diye adlandırarak “Böylelikle kamusal sağlık, eğitim, esnafın desteklenmesi gibi konular için kaynak yaratılacak” dedi.

“SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMAK YASAKLANMALI, SENDİKALAR DEMOKRATİKLEŞMELİ”

Bağımsızlık Yolu'nun uzun yıllardır sürdürdüğü “sendikasız çalıştırılmak yasaklansın” kampanyasına da değinen Şansal, sermaye örgütlü iken emeğin de ancak örgütlenerek hakkını arayabileceğini, sendikalı çalışmanın kayıt dışılığı da önleyeceğini anlattı. Sendikaların içerisinde de demokratikleşmeye olan ihtiyacı vurgulayan Şansal, delege sisteminin kaldırılmasını ve sendikacıların siyasi kariyer peşinde koşmak yerine üyelerinin haklarını savunması gerektiğini ifade etti.

“DEVLETİN KÜLTÜR-SANATA DESTEĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

İçerisindeki sanatçıların da katkısıyla Bağımsızlık Yolu'nun parti programında kültür-sanatın özel bir yeri olduğunu anlatan Şansal, Özerk Tiyatro Yasası, devletin müzisyenlere, kısa film çekip ödüller alan sinemacılara, kısaca kültür-sanata destek olması için mücadele ettiklerini söyledi.

“KİMLİKLE GİRİŞ KALKMALI, ÇAĞDAŞ VATANDAŞLIK YASASI YAPILMALI”

Ülkeye kimlikle girişin olmaması gerektiğini söyleyen Şansal, eğitimi, sağlığı, konut ihtiyacını, sınırlı doğal kaynakların kullanımını planlayabilmek için önce nüfusun bilinmesi gerektiğini belirtti.

“Yabancı emek gücünün sorunları çözülürse herkes vatandaş olmak istemeyecektir” ifadelerini kullanan Şansal, çağdaş bir Vatandaşlık Yasası yapılmasını ve Bakanlar Kurulu'nun siyasi vatandaşlık verme yetkisinin derhal kaldırılmasını istediklerini aktardı.