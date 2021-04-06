Satışa hazır 33 adet paket uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de daha önceki bir meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada satışa hazır 33 adet paket halinde yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain bulundu.

Girne'de 1 Nisan tarihinde A.G.'nin (E-41) tasarrufunda yaklaşık 2,5 gr. gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.(E-30), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Girne’de tespit edildi.

M.Y'nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır hale getirilmiş toplam 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. M.Y ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.G. (K-38) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa'da dün bir evde yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde bulundu, 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18:00 sıralarında, C.B.E.(E-22), D.N.N.(E-22), R.E.A.(E-22) ve C.O.O.'nun (E-24) kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak, emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

ÇINARLI'DA KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU... 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çınarlı'da dün saat 19:00 sıralarında, E.G'nin (E-31) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, adına kayıtlı av tüfeği ile 46 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak aracı içerisinde tasarruf edip, taşıdığı tespit edildi. E.G tutuklandı.

DİLEKKAYA'DA YANGIN

Dilekkaya’da dün saat 22.30 sıralarında, Yıltan Birkaya’ya ait ikametgahın yatak odası içerisinde, elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, yatak odasında bulunan 1 adet ahşap çift kişilik yatak, 1 adet şifonyer, 1 adet ahşap çalışma masası, 1 adet halı, 1 adet üç lambalı avize, 4 çift ayakkabı ile muhtelif giyecek eşyaları, asma tavanlar, alüminyum sürme kapı ve alüminyum çifte sürme pencere camları tamamen, 1 adet ahşap elbise dolabı ile komodin kısmen yanarak, zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.