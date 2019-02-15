Sevenleri şokta

Girne’nin sevilen ve sayılan kişilerden Süleyman İmamoğlu, Türkiye’de bir otel odasında dün ölü bulundu.

Girne’de hizmet veren ‘Ali Nisa Lastik Servisi’ isimli işyerinin sahibi olan 32 yaşındaki Süleyman İmamoğlu tatil için gittiği Uludağ’da hayatını kaybetti.

İmamoğlu’nun Uludağ’da kayak yapmak için turla birlikte Bursa’ya gittiği ve kaldığı otel odasında ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; İmamoğlu’nun cesedine Bursa Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldığı ve kalp krizi şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 16:19