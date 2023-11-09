“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı

“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023”ün seçkin gözlemci günü, bugün Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde yapıldı.

Tatbikata Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, siyasiler, çeşitli kurum kuruluş temsilcileri, ve halk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tatbikatta, Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca konuşma yaptı.

Tatbikat faaliyetlerinin icra edilmesinin ardından mobil üniteler ve çadır kent ziyaret edildi, Sivil Savunma Arama Kurtarma sergisi izlendi.

Daha sonra Töre’nin konuşması ve tatbikat yemeğinin yenilmesiyle tatbikat sona erdi.

Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekipleri, TC Jandarma Genel Komutanlığı ekibi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihkâm Savaş Taburu ekibi, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) ekibi, Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ekibi, Sivil Afet Timi Derneği (SAT) ekibi, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile icra edildi.

-“Hazırlık seviyesi denendi, iş birliği geliştirildi”

Tatbikat ile ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denendi, bu gibi hallerde ülkeye gelecek yardım kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, Afet ve Acil Durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak hedeflendi.

-Tatbikat faaliyetleri

Merkez üssü Girne açıklarında richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde, deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, şu faaliyetler icra edildi:

“Enkaza müdahale, akaryakıt yangınına müdahale, kuyu kazası kurtarma, duman dolu odadan kurtarma,kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdidi uygulaması, denize düşen araçtan kurtarma, helikopter ile düzensiz göçmen kurtarma, deniz kirlenmesine müdahale, helikopter ile denize düşen yaralı kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, deprem bölgesindeki vatandaşların tahliyesi, şüpheli pakete müdahale, atlama yatağı ile kurtarma, sedye ile indirme,tünel ile üst kattan kurtarma, altyapı tamir çalışmalari, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma, tırmanma motoru kullanılarak binaya çıkma ve aşağıya köprü kurma,yola devrilen ağaca müdahale.”

-Töre: "Felaketlere karşı en iyi şekilde hazırlıklı olmak gerek"

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tatbikatta yapığı konuşmada, savaş dışında yaşanabilecek felaketlere hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı.

Töre, felaketlere karşı en iyi şekilde hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyerek, bu noktada tatbikatların devamlı yapılması gerektiğini belirtti.

Tatbikatın kara, deniz, deprem, arama-kurtarma, yangın gibi farklı konularda icra edilediğini dile getiren Töre, Sivil Savunma ekiplerinin önemine işaret etti.

“Bizim ülkemizde hiçbir şey olmaz” demenin büyük bir hata olacağını söyleyen Töre, Türkiye’de Şubat ayında meydana gelen depremde yaşamını kaybedenlerin, Şampiyon Meleklerin büyük üzüntü yarattığını söyledi.

Bu felaketin tedbir almanın önemini gösterdiğini belirten Töre, tedbirli ve hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı.

Töre, tatbikata katılan herkese teşekkür etti.

-Özcemoğlu: "Çıkarılan dersler var, tatbikatlar bilgi ve becerileri canlı tutar"

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, tatbikatın bölgede gerçekleşmesinin ilçenin afetlere karşı hazır olması noktasında önem taşıdığını belirtti.

Özcemoğlu, geçmişte ilçede yaşanan afetlerden çıkarılan derslerle birlikte ilgili birimlerin hazırlık seviyelerinin gözlemlenebileceği tatbikatların afetlere karşı bilgi ve becerileri canlı tuttuğunu kaydetti.

Tatbikatlarda ilgili paydaşların varsa eksikliklerinin giderilmesi konusunda fırsat ve tecrübe paylaşımı için uygun ortam sağladığını dile getiren Özcemoğlu, katılan herkese teşekkür etti.

-Karaca: "Ülkenin sürekli afet riski altında olduğunu unutmamak gerek"

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise, tatbikatın, ülkenin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini denemek, paydaş kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini artırarak halkın bu gibi durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Ülkenin sürekli afet riski altında olduğunu unutmamak gerektiğini dile getiren Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın kapasitesini güçlendirme gayreti içinde olduğunu belirtti.

Bu kapsamda modern araç ve ekipmanlar katmak, personelin bilgi ve deneyimini artırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaca, devletin desteğiyle personel sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye’de Şubat ayında yaşanan deprem felaketine değinen Karaca, dünyadaki en güçlü devletlerin dahi başlarına gelen büyük ölçekli afetler karşısında çaresiz kalabildiğini ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyabilbildiğini söyledi.

Karaca, tatbikat kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin yanında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, ülkedeki kurumlarla koordineli ve iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmaların bu koordinasyonun bir örneği olduğunu ifade etti.

Karaca, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen İnsansız Hava Aracı da ekiplerimizin karada yürüttüğü kurtarma faaliyetlerine havadan görüntüleme ve keşif desteği sunmaktadır. Yaşanan afetlerde bu tür hava keşfi desteği, ekiplerin daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.