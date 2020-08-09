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Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Ltd. kuruldu

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Ltd. kuruldu
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Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi LTD’in (ŞOKYAK) kurulduğu, ilk olağan genel kurulunu dün gerçekleştirdiği bildirildi.
Genel kurulda başkanlığa Barış Tilki getirilirken, yönetim kurulu Sadık Zabitoğlu, Tayfun Bıkmaz, Turgay Baykent ve İlmiye Ufak’tan oluştu.  
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ŞOKYAK Başkanı Barış Tilki, 2014 yılından beri kooperatif kurma çabaları olduğunu ve “bunun ilk temelinin geçen yıl Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın yaptığı tüzük değişikliğinden sonra verilen ön izin ile çalışmalarını tamamladıklarını” belirtti.

Tilki açıklamasında şunları kaydetti:
“Bugünden   itibaren kurduğumuz kooperatif çatısı altında   yapacağımız tüm çalışmalar AB kriterlerinin dışında  bizlerin  daha  çağdaş ve kurumsal  bir yapıya   geçmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağımıza   kimsenin tereddütü olmasın. Bilindiği gibi kooperatif   denilince akla sadece tarım, sanayi ve ticaret gibi buna  benzer konular gelmektedir. Halbuki gelişmiş   ülkelerde kooperatifçiliğin önemini anlatırken pek  sıkıntı çekilmez. Çünkü kooperatifçilik bu ülkelerde  araçtan çok amaç olarak kabul görmüş, toplumun her  kesiminde doğumdan ölüme kadar her anlamda hizmet  vermiştir. Üretimden tüketimin son halkasına kadar  kooperatifler yer almıştır. Kooperatifler toplumda  kendini ispat etmiş ve acımasız tepki görmemiştir. 
Hiçbir siyaside kooperatiflere müdahale diye bir konuyu  gündeme getirmemiştir. Hatta bazı ülkeler de  kooperatifçilik konusunda fazla bir yasal düzenlemeye  bile ihtiyaç duyulmamıştır. Ama kooperatifçiliği geri  kalmış ve gelişmekte olan bir ülkede anlatırken zorluk  çekersiniz. Bunun sıkıntısını bizler şoför okulları olarak  2014’ yılında tescillediğimiz kooperatifimizi yeni yürüklüğe koyabildik. Bir kez daha Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a ve Kooperatif Şirketler  Mukayyitti Kemal Deniz Dana’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. 
Bundan sonraki  süreç ve çalışmalarımızı bizlerin daha da kaliteli eğitim vermenin yanında kurumsallığı yakalamaktır. Bu çocuk bugün itibari ile  doğdu. Biliyoruz ki önümüzde inişli yokuşlu bir süreç var. Fakat bilmenizi isterim ki daha kolaya kaçıp, şirket kurup  denetimi ve  itibari  herkeste  olanı seçerek bugüne kadar beklemeye  bilirdik. Fakat  kooperatifçiliğe  insanımızın bakış açısının daha güvenli ve devlet  tarafından itibarlı olduğundan en önemlisi denetimi  olduğundan dolayı bizlerin de tercihi kooperatif olmuştur. Amacımız  üzüm yemektir ve  büyük engelleri aştık ve hızlı bir şekilde bundan sonra çalışmaları tamamlayıp önümüze bakacağız.
Geri kalmış ve  gelişmekte olan ülkeler için kooperatifler neden önemlidir diye  değerlendirecek olursak, Kooperatifler gelir düzeyleri düşük , sermayeleri  yetersiz  insanları  bir araya getirerek bizlere ekonomik güç sağlayacağına inandığımızdan dolayı ve  ayrıca  sorunlarımızı birlikte çözme gücü verirler. Bireylere kendi işinin sahibi olma duygusunu hissettirirler. Kooperatiflerin şeffaflığı ortaklar arasında güven sağlar. Kooperatiflerin  faaliyet gösterdikleri alanlarda  ortaklarının  daha çok maddi menfaat sağlamasında etkili olurlar. Kooperatifler yatırımlar ve istihdam imkanı yaratırlar. Kooperatifler insanı değerlere önem veren, yaratıcı ve yapıcı toplum önderlerinin kendisi gibi düşünen insanlarla birlikte yer aldığı çatıdır. Kooperatifçilik demokrasiye gerçekten inanan  insana ve çevreye duyarlı toplumsal kalkınmayı yürekten isteyen bireylerin düşünce tarzıdır ve bu  düşünce ile bizler  yola çıktık. Aslında kooperatifçilik insanın özünde birlik ve beraberlik duygusunun pekiştiği ve uygulamaya geçmiş halidir. Bu birlik ve beraberliğimiz ile  ehliyet sistemimizde ve yapılan sınavlarda çok büyük eksiklikler ve sıkıntılar yaşadığımızı bilmekteyiz. Bundan sonra  hedefimiz kooperatif çatısı altında bireysel  olarak değil daha güçlü ve kurumsal mücadele  vererek sıkıntılarımızı el birliği ile çözmeye çalışacağız. Umarım birliğimiz ve beraberliğimiz uzun vadeli olur ve  hep beraber  daha büyük ve kalıcı  projeleri gerçekleştirmiş oluruz”

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