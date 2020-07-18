Sönmezliler Ocağı: "ENOSİS, Barış Harekâtı sayesinde önlendi"

Sönmezliler Ocağı, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntası ile EOKA B’nin gerçekleştirdiği darbenin asıl hedef ve amacının, Ada’yı bir Elen Cumhuriyeti’ne dönüştürmek ve böylelikle ENOSİS’i sağlamak olduğunu kaydetti ve “ENOSİS, Barış Harekâtı sayesinde önlendi” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46’ncı yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, 20 Temmuz 1974 öncesi dönemde Kıbrıslı Türklerin çok zor şartlar altında yaşadığını, toprağın yüzde 3’üne sığınmak zorunda kaldığını, Barış Harekâtına kadar çok bedeller ödendiğini belirtti.

20 Temmuz 1974 öncesinin acı ve gözyaşlarıyla anıldığını ifade eden Esenyel, Kıbrıs Türkünün mücahit ruhuyla direndiğini ve sonunda Mehmetçik ile Mücahidin buluşarak, Kıbrıs için yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

Esenyel, geçmişin acılarının unutulmaması gerektiğini ifade ederek, 46 yıldan bu yana tüm adada barış, huzur ve güven ortamı bulunduğunu belirtti.

Türk askeri varlığının yalnız adada değil, Doğu Akdeniz’de de istikrar unsuru olduğunu vurgulayan Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Kıbrıs Türk halkı olarak, anavatan Türkiye ile bağlar güçlü tutulduğu sürece, birçok sorunun üstesinden geleceğini vurguladı.