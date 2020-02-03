Sucuoğlu: Türk milletinin başı sağolsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Suriye’nin İdlib kentinden gelen şehit haberlerinin tüm Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü belirterek Türk Milletine başsağlığı diledi.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle;

“Suriye’nin İdlib kentinde Suriye Ordusu tarafından yapılan yoğun topçu atışı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri, anında cevap vermiş, çıkan çatışmada ise 4 Mehmetçiğin şehit düştüğü acı haberleri hepimizi derinden üzmüştür.

İdlib’te şehit olan dört 4 Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Başın Sağolsun Türkiyem ”