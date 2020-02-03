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Sucuoğlu: Türk milletinin başı sağolsun

Sucuoğlu: Türk milletinin başı sağolsun
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Suriye’nin İdlib kentinden gelen şehit haberlerinin tüm Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü belirterek Türk Milletine başsağlığı diledi.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle;

“Suriye’nin İdlib kentinde Suriye Ordusu tarafından yapılan yoğun topçu atışı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri, anında cevap vermiş, çıkan çatışmada ise 4 Mehmetçiğin şehit düştüğü acı haberleri hepimizi derinden üzmüştür.
İdlib’te şehit olan dört 4 Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Başın Sağolsun Türkiyem ”

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