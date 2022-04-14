Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-28 Şubat 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 10'unun bugün ödendiğini duyurdu.

Açıklamada, “16 - 28 Şubat 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 697 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 10'u (3 milyon 178 bin 430 TL 90 Kuruş) 14 Nisan 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” denildi.