Taçoy, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak, sorunlarına sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fırsat verildiğinde sanattan spora ve daha birçok alanda aşılamayacak engelin olmadığı bilinciyle her zaman engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Taçoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilere yönelik toplumsal bilincin ve farkındalığın artırması, engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, seslerini dünyaya duyurmak adına düzenlenen etkinliklerle gündeme taşınan özel bir gündür. Engellilik sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, tüm toplumu ve tüm kesimleri yakından ilgilendiren önemli bir konudur.

Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak, sorunlarına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır.

Bedensel engeller, insanların üretmesine, düşünmesine, toplumun içinde yer almasına engel değildir.

Fırsat verildiğinde sanattan spora ve daha birçok alanda aşılamayacak engelin olmadığı bilinciyle her zaman engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, engelsiz bir dünya temenni ediyorum.”