Tanya ailesini ziyarete geliyor

TV8 kanalında yayınlanan ve çok sevilen televizyon programı Master Chef’te gösterdiği başarı ile ülkenin gururu haline gelen Tanya Kilitkayalı Cumartesi günü ülkesine geliyor. Babası Alkan Kilitkayalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tanya’nın 21 Kasım Cumartesi günü 3 günlüğüne ülkeye geleceğini duyurdu.

Alkan Kilitkayalı ayrıca bugün İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Tanya’yı makamında kabul ettiğini paylaşarak Tanya ve Ekrem İmamoğlu’nun birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayıp mutluluğunu dile getirdi.