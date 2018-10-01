TARIM DAİRESİ MÜFETTİŞ YETİŞTİRME KURSU DÜZENLEDİ

TARIM DAİRESİ MÜFETTİŞ YETİŞTİRME KURSU DÜZENLEDİ

 Tarım Dairesi, kadrolarında görev yapan ziraat mühendislerine yönelik müfettiş yetiştirme kursu düzenledi.

Daireden verilen bilgiye göre, kurs, Bitki Sağlığı Yasası ve bu yasa uyarınca çıkarılacak tüzüklerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacıyla 24-28 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı “İnspektör Eğitici Uzmanları” tarafından verilen kursta başarılı olan ziraat mühendislerine, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana tarafından müfettiş kimlik kartları verildi.

Müfettiş Yetiştirme Kursu’nun ikincisi, 15-19 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek.

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