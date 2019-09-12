Tatar: "Askeri tesislerin yerleşim yerlerine yakınlığı değerlendirilecek"

Başbakan Ersin Tatar, mühimmat bulunan askeri tesislerin yerleşim yerlerine yakınlığı konusunun değerlendirileceğini kaydederek, “Bu olay meseleyi tetikledi. Hem hükümet hem de ilgili makamlar bunu değerlendirecek, değerlendirmesi gerek” dedi.

Başbakan Tatar, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakanlık’taki basın toplantısında sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tatar, olayın sabotaj olup olmadığına, bölgede patlamamış mühimmat olup olmadığına dair soruları da yanıtladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de yararlılarla ilgili soruyu cevapladı.

“TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR”

Olay bölgesinde patlamamış mühimmat olup olmadığına yönelik soruya karşılık Başbakan, “Uzmanlardan oluşan heyet Ankara’dan geliyor. Bu cevabı tetkiklerden sonra verebiliriz. Temkinli olmakta fayda var. İlk müdahalelerde birkaç mühimmat bulundu, onlar da tasfiye edildi” dedi

“PATLAMA ORMANLIK ALANDA OLSA FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ… BU DA BİR ŞANS”

Mühimmat deposunun patlamasından etkilenen bölgenin 200 dönüm olduğunu kaydeden Tatar, “Zamanında depoların ormanlık bölgelere yerleştirilmemesine dikkat edildi. Ormanlık bölge değildi, dolayısıyla akşamki patlamada yangın yayılmadı, hemen söndürüldü, tahribat az oldu. Bu da bir şans, ormanlık alanda olsa farklı şeyler olabilirdi” şeklinde konuştu.

“BU OLAY MESELEYİ TETİKLEDİ”

Bir soru üzerine Başbakan Ersin Tatar, askeri mühimmat bulunan tesislerin yerleşim yerlerine yakınlığı konusunun değerlendirileceğini kaydederek, “Bu yerleşkeler yerleştirilirken, bu bölgelerde bu kadar yapılanma tabi ki yoktu. Bu olay meseleyi tetikledi. Hem hükümet hem de ilgili makamlar bunu değerlendirecektir, değerlendirmesi gerekmektedir” dedi.

ŞU ANDA SABOTAJ BULGUSU YOK

Bu olayın sabotaj olup olmadığıyla ilgili soruya yönelik Başbakan Tatar, şunları söyledi:

“Ben Kolordu Komutanı’yla görüştüm. Zaten akşam Barış Plajı’nda kriz komitesi oluşturuldu. Cumhurbaşkanı, ben, Başbakan Yardımcısı, bakanlar oradaydık. Akşam itibarıyla Kolordu, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma, Polis, Orman Dairesi, Sağlık Bakanlığı ekipleri, koordineli, profesyonel şekilde ve iş birliği içinde çalıştı, tereddüde mahal verilmedi. Türkiye ile temas kuruldu. Bilgi ve değerlendirmeler alındı. Kriz masası hâlâ çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’dan heyet de geliyor. Bu ancak tetik incelemelerden sonra açıklanabilir. Şu anda böyle bir bulgu yok.”

Otellerin tahliye edildiğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tatar, “Patlamadan sonra olay yatıştı. Çeşitli yerleri ziyaret ettim. Tedbirler alındı ama herhangi bir tahliye olayına şahit olmadım” dedi.

Başbakan Tatar, patlamanın olduğu bölgede askeri personelin bulunup bulunmadığı, yaralı ve can kaybı olup olmadığına yönelik soruya ilişkin, “Bize verilen bilgi hiçbir can kaybı ve yaralanma olmadığı yönünde. Asker vardı evet ve tahliye edildi…” şeklinde konuştu.

Başbakan, heyetlerin incelemelerinde yeni bilgilere ulaşılması halinde, ilerleyen saatlerde bunların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Başbakan Tatar, kriz masasının Çatalköy Belediyesi’nden yönetildiğini de anımsattı.

PİLLİ: “CİDDİ BİR YARALANMA YOK. HALKIMIZ RAHAT OLSUN”

Sağlık Bakanı Pilli, yaralıların sağlık durumu konusundaki soruları da yanıtladı.

Pilli, 12 kişinin ambulanslarla Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne getirildiğini belirterek, küçük yaralanmaları olan dokuz kişinin acil serviste tedavi edildiğini ve taburcu olduğunu söyledi.

Ali Pilli, ayaktan tedaviyle taburcu edilmeyen üç kişiden birinin ayak burkulması, iki kişinin de ayak ve ellerinde küçük kesiler olduğunu söyleyerek, “Sanırım bir iki saate kadar bu kişiler de taburcu edilecek. Ciddi bir yaralanma yok. Halkımız rahat olsun” dedi.

Bakan Pilli, yaralananların bölge halkı ve turist olduğunu söyledi.