Tatar DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve bazı üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu heyetinde Kurul Başkanı Erdal Özcenk ile kurul üyeleri Ersun Kutup, Hasan Esen ve Kadir Yel yer aldı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı (VYK üyesi) Anıl Kaya ile Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Danışmanı ve TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

Görüşmede DAÜ’nün mevcut durumu, öğrenci profili, uluslararası alanda elde edilen başarılar ve DAÜ’nün uluslararası arenada daha ileriye nasıl götürülebileceği konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün yükseköğretimde önemli bir yeri bulunduğunu belirterek DAÜ’nün özelde Gazimağusa, genelde KKTC için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’nün dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olduğunu, bunun en büyük kanıtının dünyada en saygın üniversite sıralamalarından olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) sıralamasında elde edilen başarı olduğunun altını çizdi. Sıralamaya göre DAÜ’nün dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 501-600 bandında yer aldığını belirten Özcenk, üniversitelerin etki sıralamasına göre ise 201-300 bandında yer aldığını ifade etti. Listeye KKTC’den 3, ada genelinden ise 7 üniversitenin girdiğini belirten Dr. Özcenk, DAÜ’nün en üst bantta yer alarak hem KKTC’de hem ada genelinde "birinciliği" elde ettiğini vurguladı.