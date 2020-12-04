Tatar, Erhürman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi partilerle bugün başlattığı görüşmelere Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile devam etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kısa süren görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün hükümet kurma görevini iade ettiği sırada Cumhurbaşkanı Tatar’la görüş alışverişinde bulunduklarından bugünkü görüşmenin kısa sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendilerinden sonra bir siyasi partiyle daha görüşeceğini ve görüşmelere yarın da devam edeceğini belirten Erhürman, yarın veya pazartesi günü bir milletvekiline hükümeti kurma görevinin verileceğine inandığını belirtti.

Erhürman’a Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinde CTP Genel sekreteri Erdoğan Sorakın eşlik etti.