Tatar, eski Dışişleri Bakanları ile görüşecek

Tatar, eski Dışişleri Bakanları ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmî toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında bugün geçmiş dönem Dışişleri Bakanlarından Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit ve Turgay Avcı ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmî toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları kapsamında bugün saat 15.30’da geçmiş dönem Dışişleri Bakanlarından Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit ve Turgay Avcı ile görüşeceğini duyurdu.

Doğruyol, Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günlerde bu bağlamdaki toplantılarına diğer geçmiş dönem Dışişleri Bakanlarıyla da devam edeceğini bildirdi.

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